В массовом ДТП в Сочи пострадали 6 человек Фото: кадр из видео

Видео с места массового ДТП в тоннеле Сочи появилось в сети. На кадрах спасатели помогают пострадавшим в аварии водителям и пассажирам. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО.

Авария произошла накануне в тоннеле №11 в районе улицы Транспортной в Сочи. В ДТП столкнулись четыре авто - Hyundai, ГАЗ, Нива и Kia.

- Всего при столкновении пострадали 6 человек, пятерым была оказана первая медицинская помощь. 49-летнего водителя Hyundai на носилках доставили к машине скорой, - сообщают в пресс-службе ЮРПСО.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о ДТП с легковушкой и асфальтоукладчиком в Динском районе Кубани. В аварии погибли двое – водитель и пассажир иномарки.