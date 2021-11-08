Более 500 тысяч краснодарцев вакцинировались от коронавируса Фото из архива КП

Более полумиллиона краснодарцев вакцинировались от COVID-19. Прививку получили уже 501 251 человек. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В краевом центре также проходит ревакцинация от коронавирусной инфекции.

- Ревакцинацию от коронавируса прошли уже 19 407 жителей краевой столицы. Ее проводят во всех прививочных пунктах, — сообщила начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова. – Рекомендовано провести ревакцинацию через полгода не только тем, кто уже прошел первый прививочный курс, но и переболевшим коронавирусом.

Напомним, в Краснодаре работают 60 прививочных пунктов от COVID-19, в том числе 3 круглосуточных. Тем временем в регионе до 14 ноября продлены антиковидные требования.