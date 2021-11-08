Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье8 ноября 2021 14:09

Более полумиллиона краснодарцев вакцинировались от COVID-19

В краевом центре работают 60 прививочных пунктов, в том числе 3 круглосуточных
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Более 500 тысяч краснодарцев вакцинировались от коронавируса Фото из архива КП

Более 500 тысяч краснодарцев вакцинировались от коронавируса Фото из архива КП

Более полумиллиона краснодарцев вакцинировались от COVID-19. Прививку получили уже 501 251 человек. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В краевом центре также проходит ревакцинация от коронавирусной инфекции.

- Ревакцинацию от коронавируса прошли уже 19 407 жителей краевой столицы. Ее проводят во всех прививочных пунктах, — сообщила начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова. – Рекомендовано провести ревакцинацию через полгода не только тем, кто уже прошел первый прививочный курс, но и переболевшим коронавирусом.

Напомним, в Краснодаре работают 60 прививочных пунктов от COVID-19, в том числе 3 круглосуточных. Тем временем в регионе до 14 ноября продлены антиковидные требования.