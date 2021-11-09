Кубанский фермер Павел Постевой снова запустил вирусное видео

Курица явно перепутала насест с верстаком. Фото: скриншот

Кубанский фермер Павел Постевой разводит птицу, а о своих рабочих буднях рассказывает в соцсетях. Нелегкий труд птицевода в пересказе мужчины выглядит весело и удивительно. На днях Павел снова удивил подписчиком контентом. Фермер снимал стол, заваленный слесарными инструментами, как раз шел ремонт трактора и внезапно камера остановилась на курице.

- О, а кто тут у нас? Чудовище, ты что тут делаешь? А, ты несешься! Ну, конечно, это же так удобно среди болтов и гаек делать! – удивился Павел Постевой.

Очевидно, что несушка перепутала насест с верстаком и снесла несколько яиц прямо в коробку с инструментами. Хозяин не стал пугать наседку и оставил ее в необычном гнезде.