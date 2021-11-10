Привитым от COVID-19 студентам КубГУ выплатят по тысяче рублей

Студенты КубГУ получат денежное поощрение за вакцинацию от COVID-19 Фото из архива КП

Привитые от COVID-19 студенты Кубанского госуниверситета получат по тысяче рублей за вакцинацию. Обязательное условие поощрения – получение прививки до 12 ноября текущего года. Приказ накануне подписан ректором вуза Михаилом Борисовичем Астаповым.

Помимо денежного поощрения, привитым студентам предоставят два выходных в период с 11 ноября до 15 декабря – день вакцинации и следующий за ним день. Всего в КубГУ, согласно приказу, необходимо привить не менее 80% студентов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в крае более 39 тысяч совершеннолетних студентов привились от коронавирусной инфекции. Наиболее высокий темп вакцинации отмечен в Кубанском государственном медицинском университете.