В Краснодаре нашли собаку, которая сбежала после ДТП

Пса по кличке Малыш искали всем городом. Фото: mimo_prohodite

В Краснодаре нашли дворняжку, которая сбежала от своего хозяина после ДТП. Пса по кличке Малыш уже вернули домой.

- Все! Собака у дедушки ! Малыш рад и дядя Вова тоже, - написала в своем инстаграме очевидица произошедшего Диана. - Дедушке сейчас нужны поддержка и помощь.

Напомним, ранее "Комсомольская правда"-Кубань" писала о мужчине, которого сбила иномарка. Однако он наотрез отказывался ехать в больницу без своего пса. К поиску были подключены десятки людей.