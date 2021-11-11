Подозреваемый в убийстве женщины в Сочи задержан Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Подозреваемый в убийстве женщины в Сочи задержан. Тело погибшей накануне обнаружили неподалеку от жилых домов по улице Голубые Дали, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следствие разыскало возможного убийцу: 45-летний приезжий мужчина уже дал показания. Как пояснил подозреваемый, в ночь убийства они вместе с погибшей выпивали в одном из дворов жилых домов. В какой-то момент между собутыльниками завязалась ссора: женщина начала оскорблять мужчину. В ответ он схватил камень и нанес два удара по голове и один удар рукой. Жертва упала без признаков жизни, а подозреваемый скрылся с места преступления.

Позже правоохранители обнаружили тело убитой. Рядом с погибшей лежал тот самый камень, который предварительно обозначили орудием убийства.

- В ближайшее время в отношении подозреваемого будет рассмотрено избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по краю.