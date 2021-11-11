Министр здравоохранения Кубани предупредил о телефонных мошенниках – лжесотрудниках ведомства

Министр здравоохранения Кубани предупредил о телефонных мошенниках. Как пояснил Евгений Филиппов в своем Instagram-аккаунте, злоумышленники звонят медработникам и просят перевести деньги.

- Обращаю ваше внимание, что участились случаи, когда главным врачам звонят мошенники, представляются кем-то из руководства краевого минздрава и убеждают перевести деньги для каких-либо целей. Призываю проявлять бдительность и обо всех случаях сообщать правоохранителям и в министерство здравоохранения Краснодарского края, - написал в социальной сети министр здравоохранения.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в регионе введена обязательная вакцинация для жителей старше 60 лет. Соответствующее постановление вступило в силу в крае.