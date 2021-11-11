Обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями в Краснодарском крае: когда начинается и кому нужна Фото: Иван МАКЕЕВ

Обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями в Краснодарском крае введена на Кубани. Об этом стало известно в четверг, 11 ноября. Соответствующее постановление вступило в силу в регионе.

Обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями в Краснодарском крае начнется в ближайшее время. Она коснется пациентов, которые имеют недуги, связанные с нарушениями бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем, с сахарным диабетом и ожирением.

- В срок до 13 декабря 2021 года обеспечить проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакцины лицам, перечисленным в пункте постановления. В срок до 13 января 2022 года - вторым компонентом, с охватом не менее 80% работников, сотрудников, - говорится в постановлении, подписанном главным санитарным врачом Кубани Марией Потемкиной.

Кому нужна вакцинация для лиц старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями в Краснодарском крае?

- лицам старше 60 лет;

- работникам организаций социального обслуживания и многофункциональных центров;

- лицам, которые проживают в организациях социального обслуживания;

- лицам с хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем, сахарным диабетом и ожирением.

Отметим, что на Кубани была введена обязательная вакцинация для туристов. Отдыхающие должны предоставить или свежую справку с результатами ПЦР-тестов, сданных максимум за 72 часа до приезда на курорт, или прививочный сертификат (QR-код). Без этого нельзя заселиться ни в отель, ни в санаторий.

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