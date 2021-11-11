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Общество11 ноября 2021 19:40

Врач-гериатр на Кубани назвал коронавирус катастрофой для пожилых

Почти половина пожилого населения региона прошла вакцинацию от коронавируса
Евгения ХАЛИКОВА
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Главный гериатр Краснодарского края Сергей Исаенко. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Главный гериатр Краснодарского края Сергей Исаенко. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В краевом клиническом госпитале для ветеранов войн им. проф. В.К. Красовитова было открыто одно из первых ковидных отделений. Пациентами «красной зоны» больницы становятся люди разного возраста, но по словам главного врача лечебного учреждения, две трети от общего количества больных – пожилые люди.

–Это катастрофа для пожилых людей – заболеть коронавирусной инфекцией. Они не то чтобы плохо переносят заболевание, у них сразу обостряются все заболевания, которые есть. Как правило, у одного пожилого человека есть пять-шесть синхронно протекающих заболеваний, – начальник госпиталя Сергей Исаенко.

На данный момент по сведениям медиков, около 50% пожилого населения привиты от коронавируса. 11 ноября в Краснодарском крае была введена обязательная вакцинация от COVID-19 для людей в возрасте старше 60 лет.