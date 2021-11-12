Из-за коронавируса на выходные не будут перекрывать для пешеходов улицу Красную в Краснодаре

Красную не будут перекрывать. Фото: krd.ru

13 и 14 ноября на центральной улице Краснодара не будут ограничивать движение транспорта в пользу пешеходов. Это сделано для того, чтобы избежать массового скопления людей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Обстановка с распространением коронавируса сложная. В выходные на Красной собирается много народу, поэтому решено не перекрывать ее для пешеходов, чтобы не усугублять эпидобстановку, - отметили в мэрии.

Напомним, что на Кубани ввели обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет и имеющих хронические заболевания. Общественные места проверяют рейдовые группы, жители обязаны носить маски. Так, в Краснодаре накануне оштрафовали ювелирный магазин.