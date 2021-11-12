Непривитых от COVID-19 кубанцев старше 60 лет будут пригашать на вакцинацию персонально Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Непривитых от COVID-19 кубанцев старше 60 лет будут пригашать на вакцинацию персонально. Для жителей подготовят индивидуальные уведомления. Об этом накануне стало известно на заседании оперативного штаба края.

Так, на Кубани проживает более 1,3 миллиона человек пожилого возраста, из них прививку не получили порядка 600 тысяч граждан. А для 45 тысяч человек, находящихся на социальном обслуживании, проводятся беседы.

– Люди преклонного возраста в этом отношении дисциплинированны. Когда власть проявляет внимание к конкретному человеку и приглашает в пункт вакцинации, тот осознает всю важность процесса. Необходимо доставлять персональные приглашения на вакцинацию, - подчеркнул вице-губернатор Игорь Галась.

Напомним, в регионе введена обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет. В числе отстающих по темпам получения прививки являются Кореновский район - привито 49% от плана, Тихорецкий - 51,2%, Брюховецкий - 52%, Белоглинский - 52,3%, Геленджик - 53,6%.