В школу их не пустят без прививки

Замдиректора, физрука и учителя английского отстранили от работы без прививки от коронавируса в школе Адыгеи. Они не выполнили требование руководства об обязательной вакцинации и не принесли сертификат.

- Эти сотрудники ознакомлены с приказом под подпись. Теперь участвовать в учебном процессе они не имеют права, пока не предоставят документ о вакцинации либо медотвод, - сообщили "КП" - Кубань" в секретариате школы в Майкопе.

Напомним, в Адыгее обязали сделать прививку от коронавируса людей старше 60 лет. Именно эта категория жителей считается наиболее уязвимой во время пандемии.