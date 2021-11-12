Обязательная вакцинация жителей от 60 лет и хронических больных введена в Адыгее

Людям старше 60 лет нужно пройти обязательную вакцинацию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вслед за Кубанью и Санкт-Петербургом ограничения, связанные с риском распространения коронавируса, ввели в Адыгее. С 12 ноября жители региона от 60 лет и люди с хроническими заболеваниями должны пройти обязательную вакцинацию. Также прививку нужно поставить тем, кто проживает в учреждениях социального обслуживания. Постановление о проведении прививок отдельным группам граждан подписал главный государственный санитарный врач республики Сергей Завгородний.

- В срок до 15 декабря 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом (дозой) или однокомпонентной вакциной, в срок до 13 января 2022 года вторым компонентом (дозой) вакцины против новой коронавирусной инфекции, не менее 80% работников, сотрудников, - говорится в документе.

Постановление Роспотребнадзора по Республике Адыгея об обязательной вакцинации.

Постановление Роспотребнадзора по Республике Адыгея об обязательной вакцинации.

Введение жестких мер было принято из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации в регионе. Количество заболевших в Адыгее стабильно растет. За последние две недели показатели увеличились на 17,4%. При этом инфицируются в значительной части люди преклонного возраста. Защитить их и остальных жителей от заражения может только вакцинация, говорят медики.

КОНКРЕТНО

Поставить прививку в Адыгее также должны:

- работники всех общественных сфер;

- госслужащие;

- студенты СПО и вузов, достигшие 18 лет.

НА ЗАМЕТКУ

С 22 октября в Республике Адыгея введены QR-коды. Они нужны для посещения различных заведений и общественных мест. Также жители могут предоставить медотвод, полученный в поликлинике.

Где будут нужны QR-коды:

- библиотеки;

- театры;

- кинотеатры;

- концертные залы;

- выставки;

- закрытые спортивные объекты (фитнес-центры, бассейны)

- салоны красоты;

- детские игровые комнаты;

- досуговые заведения в ТЦ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фастфуд только навынос: в ТЦ «Мега Адыгея» ужесточают протиковидные меры

Ограничения коснутся всех торговых центров республики (подробнее)