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Общество12 ноября 2021 16:47

Обязательная вакцинация жителей от 60 лет и хронических больных введена в Адыгее

Новые ограничения действуют с 12 ноября
Оксана КАДОЧНИКОВА
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Людям старше 60 лет нужно пройти обязательную вакцинацию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Людям старше 60 лет нужно пройти обязательную вакцинацию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вслед за Кубанью и Санкт-Петербургом ограничения, связанные с риском распространения коронавируса, ввели в Адыгее. С 12 ноября жители региона от 60 лет и люди с хроническими заболеваниями должны пройти обязательную вакцинацию. Также прививку нужно поставить тем, кто проживает в учреждениях социального обслуживания. Постановление о проведении прививок отдельным группам граждан подписал главный государственный санитарный врач республики Сергей Завгородний.

- В срок до 15 декабря 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом (дозой) или однокомпонентной вакциной, в срок до 13 января 2022 года вторым компонентом (дозой) вакцины против новой коронавирусной инфекции, не менее 80% работников, сотрудников, - говорится в документе.

Постановление Роспотребнадзора по Республике Адыгея об обязательной вакцинации.

Постановление Роспотребнадзора по Республике Адыгея об обязательной вакцинации.

Постановление Роспотребнадзора по Республике Адыгея об обязательной вакцинации.

Постановление Роспотребнадзора по Республике Адыгея об обязательной вакцинации.

Введение жестких мер было принято из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации в регионе. Количество заболевших в Адыгее стабильно растет. За последние две недели показатели увеличились на 17,4%. При этом инфицируются в значительной части люди преклонного возраста. Защитить их и остальных жителей от заражения может только вакцинация, говорят медики.

КОНКРЕТНО

Поставить прививку в Адыгее также должны:

- работники всех общественных сфер;

- госслужащие;

- студенты СПО и вузов, достигшие 18 лет.

НА ЗАМЕТКУ

С 22 октября в Республике Адыгея введены QR-коды. Они нужны для посещения различных заведений и общественных мест. Также жители могут предоставить медотвод, полученный в поликлинике.

Где будут нужны QR-коды:

- библиотеки;

- театры;

- кинотеатры;

- концертные залы;

- выставки;

- закрытые спортивные объекты (фитнес-центры, бассейны)

- салоны красоты;

- детские игровые комнаты;

- досуговые заведения в ТЦ.

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