Шесть уголовных дел за подделку сертификата о вакцинации от COVID-19 расследуют на Кубани Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Шесть уголовных дел за подделку сертификата о вакцинации от COVID-19 расследуют на Кубани. С середины года по октябрь в крае выявили 17 случаев оформления фиктивных документов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

- В регионе подделывают и документы об отсутствии COVID-19. Мошенники оказывают экспресс-услуги по забору биоматериала не в медучреждении. Позже у жителей возникают проблемы при выезде за границу или заселении в гостиницы, - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в регионе ввели уголовную ответственность за продажу сертификатов о вакцинации. Под закон попадают как продавцы, так и покупатели документов.