На Кубани на врача и медсестру завели дело за продажу сертификатов о вакцинации

На Кубани за подделку сертификата о вакцинации грозит до двух лет лишения свободы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодарском крае за подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19 ввели уголовную ответственность. Теперь как жители, так и должностные лица будут получать реальные сроки за фиктивные документы. В регионе уже завели уголовные дела на врача и медсестру в Туапсинском районе, сообщает пресс-служба краевой администрации.

– Эпидемиологическая ситуация остается очень сложной. Больницы испытывают серьезную нагрузку, разворачиваем дополнительные койки, занимаемся обеспечением кислородом госпиталей. Многие вопросы решаются «с колес», а в этой ситуации находятся люди, которые покупают поддельные сертификаты, подвергая опасности себя и окружающих. Необходимо ужесточать ответственность, – подчеркнул первый вице-губернатор Игорь Галась на заседании регионального Оперативного штаба.

Стоит отметить факт получения людьми двух компонентов вакцины в один день. Обосновывается это либо поздней регистрацией данных, либо очевидной подделкой сертификатов. К слову, регион входит в число 5 субъектов РФ, где жителям удалось «сделать» обе прививки в один день – всего насчитывается более 30 тысяч случаев.

- Согласно ст.327 УК РФ, за подделку и сбыт сертификата о вакцинации максимальное наказание составляет до двух лет лишения свободы, за покупку и хранение документа – до одного года лишения свободы. Если владелец поддельной справки заражен и распространит инфекцию, его ждет наказание в виде крупного штрафа или исправительных работ за нарушение норм – зависит от тяжести последствий. А в случае летального исхода заразившегося разносчику грозит срок до пяти лет лишения свободы, - подчеркнули в пресс-службе краевой администрации.

Напомним, накануне вице-губернатор Анна Минькова сообщила о том, что врачей, продающих сертификаты вакцинирования, будут лишать лицензии.

Тем временем прививку от COVID-19 в крае получили уже более 2,1 миллиона человек. Региональный план по вакцинации выполнен на 56%.