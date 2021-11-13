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Общество13 ноября 2021 9:43

Кубанский школьник стал победителем конкурса «Большая перемена»

Финал Всероссийского турнира накануне состоялся в «Артеке»
Светлана ОВДЕЙ
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Кубанский школьник стал победителем конкурса «Большая перемена» Фото: instagram.com/school_26chelbasskaya/

Кубанский школьник стал победителем конкурса «Большая перемена» Фото: instagram.com/school_26chelbasskaya/

Кубанский школьник стал победителем Всероссийского конкурса «Большая перемена». Ученик 11 класса Эдуард Галиуллин из станицы Челбасской Каневского района участвовал в финале турнира, сообщают в Instagram-аккаунте школы.

Всего по итогам регионального конкурса в финал конкурса прошли 84 школьника из Краснодарского края, заключительный этап для которых состоялся в международном центре «Артек». Главный приз победителя - один миллион рублей. Награду получает в том числе и преподаватель, подготовивший лауреата, - 150 тысяч рублей.