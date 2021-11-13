Почти 22 тысячи краснодарцев ревакцинировались от COVID-19 Фото из архива КП

Почти 22 тысячи жителей Краснодара ревакцинировались от COVID-19. Прививку от коронавируса в краевом центре сделали уже 512 665 человек, сообщает пресс-служба городской администрации.

- Рекомендуется после шести месяцев пройти ревакцинацию. Вторичная вакцинация позволит обеспечить формирование большого количества антител и эффективную защиту от заболевания. Ее проводят во всех прививочных пунктах, — отметила начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова.

Напомним, в регионе введена обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет. Жителей региона получить прививку будут приглашать персонально.

Всего в Краснодаре работает 60 прививочных пунктов, в том числе 3 – круглосуточно.