Новорожденного ребенка выбросила в огород жительница Тихорецкого района Кубани Фото: Олег ЗОЛОТО

Жуткая история произошла в Тихорецком районе Кубани. Местная жительница родила ребенка и выбросила в огород, сообщают в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Роды случились в октябре. Появившегося на свет шестимесячного малыша женщина отнесла в огород. Вернувшийся домой сожитель обнаружил родившую в крови, после чего вызвал скорую.

Изначально женщина объясняла медикам, что произошел выкидыш, однако позже рассказала о родах. Поступок она объяснила тем, что не хотела иметь детей. Ребенок, вовремя не получивший медпомощь, скончался.

- По факту смерти новорожденного возбуждено уголовное дело. Проводится следствие, устанавливаются обстоятельства случившегося, - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что 16-летняя девочка родила в уличном туалете и выбросила ребенка. Через несколько дней подросток скончалась от кровотечения.