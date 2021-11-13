В МВД озвучили личности погибших в смертельной массовой аварии под Краснодаром

Кадры смертельного ДТП в Саратовской Фото: Юлия ЧУБАКОВА

13 ноября в станице Саратовской около Горячего Ключа произошло массовое ДТП - на трассе столкнулись сразу четыре автомобиля. Аварию спровоцировал водитель иномарки Datsun. Он выехал на встречную полосу, в результате чего и столкнулся с с движущимся в встречном направлении Ваз 2110, BMW и Lada Vesta.

В массовом ДТП погибли два человека, еще пять - были госпитализированы в городскую больницу. В МВД установили личности погибших.

- По уточненным данным в результате ДТП погибли 19-летний водитель и 16-летняя пассажирка автомобиля Ваз 2110, - сообщили "КП"-Кубань" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.