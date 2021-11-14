Цены на стройматериалы выросли

Построить дом в Сочи стало вдвое дороже. Об этом сообщили эксперты рынка недвижимости.

На рост цен повлияли общие тенденции на этом рынке и повышение стоимости стройматериалов.

- Во всем мире сейчас резко повысились цены на стройматериалы и металл. Это не только в России. Пандемия тоже существенно осложнила процесс доставки и тоже сыграла на цене. Таким образом, построить дом в Сочи стало на 100-150 процентов дороже, - цитирует руководителя строительного проекта Висхана Нунаева ТАСС.

Напомним, Краснодар попал в лидеры по росту цен на вторичное жилье в октябре. Цены на квартиры увеличились на 15 процентов только за месяц.