Парк Сергея Галицкого в Краснодаре снова украсили светящимися лотосами

Лотосы вновь засветились в Краснодаре. Фото: @officialparkkrasnodar

Парк Сергея Галицкого снова украсили светящимися лотосами. Пруд с предновогодней подсветкой в парке "Краснодар" стал в прошлом году самой популярной фотолокацией горожан. Дизайнеры даже зимой создают весеннее настроение.

В парке Галицкого уже начал «цвести» шалфей, правда, искусственный, что поможет ему пережить плохую погоду.

Высаженный шалфей украшен подсветкой, которая эффектно смотрится в любое время года, в том числе и из-под снега.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, какой погоды ждать жителям региона в Новый год - 2022. В крае прогнозируют теплую зиму.