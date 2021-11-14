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Общество14 ноября 2021 15:58

Парк Сергея Галицкого в Краснодаре снова украсили светящимися лотосами

Подсветка появилась на искусственном пруду
Ева МУР
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Лотосы вновь засветились в Краснодаре. Фото: @officialparkkrasnodar

Лотосы вновь засветились в Краснодаре. Фото: @officialparkkrasnodar

Парк Сергея Галицкого снова украсили светящимися лотосами. Пруд с предновогодней подсветкой в парке "Краснодар" стал в прошлом году самой популярной фотолокацией горожан. Дизайнеры даже зимой создают весеннее настроение.

В парке Галицкого уже начал «цвести» шалфей, правда, искусственный, что поможет ему пережить плохую погоду.

Высаженный шалфей украшен подсветкой, которая эффектно смотрится в любое время года, в том числе и из-под снега.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, какой погоды ждать жителям региона в Новый год - 2022. В крае прогнозируют теплую зиму.