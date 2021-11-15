Два детсада Белореченского района Кубани продолжили работу после закрытия из-за COVID-19

Два детских сада Кубани возобновили работу после закрытия из-за COVID-19 Фото из архива КП

Два детских сада Белореченского района Кубани продолжили работу после закрытия из-за COVID-19. За это время в учреждениях провели санитарную обработку, сообщает краевой Оперативный штаб.

Так, в муниципалитете вновь открылись детские сады №9 и №14. На самоизоляции в регионе остаются воспитанники учреждения №15 Динского района. Из-за COVID-19 закрыты и 48 групп в 24 детских садах Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Краснодара, Новороссийска, Выселковского, Динского, Красноармейского, Кущевского, Лабинского, Тимашевского районов.

- На самоизоляции находятся 79 классов в 50 школах Горячего Ключа, Краснодара, Сочи, Белоглинского, Динского, Кореновского, Красноармейского, Крыловского, Ленинградского, Тихорецкого, Туапсинского и Успенского районов. Из-за распространения коронавируса в дистанционном формате работают две группы в двух колледжах и техникумах, - сообщают в краевом Оперативном штабе.

Напомним, за последние сутки на Кубани установлен новый антирекорд по заболеваемости COVID-19. В крае выявлено 589 новых случаев заражения.