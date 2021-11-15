Мужчина, помогавший пострадавшему в ДТП в Успенском районе Кубани, обокрал его

На Кубани мужчина оказывал пострадавшему в ДТП помощь, а позже ограбил его на месте аварии Фото из архива КП

Мужчина, оказывавший помощь пострадавшему в ДТП, обокрал его в Успенском районе Кубани. Попавший в аварию обнаружил пропажу после того, как пришел в сознание, сообщает пресс-служба МВД Краснодарского края.

Житель Ставропольского края рассказал правоохранителям, что, попав в ДТП, потерял сознание. Когда пострадавший очнулся, то не нашел телефона. А с банковской карты, лежавшей в чехле мобильника, были списаны деньги.

Полицейские нашли вора – им оказался 29-летний местный житель. Мужчина во время оказания помощи пострадавшему присвоил его вещи. Общий ущерб составил более 40 тысяч рублей.

- В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело, сейчас злоумышленник находится под домашним арестом. Ему грозит до 6 лет лишения свободы, - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Сочи задержан вор, ограбивший пенсионера в банке. Мужчина напал на потерпевшего, выхватил из банкомата деньги и скрылся.