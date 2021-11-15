Строительство нового скейт-парка в Юбилейном микрорайоне Краснодара завершено Фото: пресс-служба городской администрации

Строительство бетонного скейт-парка в Юбилейном микрорайоне Краснодара завершено, сообщает пресс-служба городской администрации. Накануне и.о. главы краевого центра Андрей Алексеенко поручил ускорить работы на объекте.

В новом парке уже благоустраивают территорию. Здесь запланировано уложить тротуарную плитку, установить ограждения. Скейт-парк до конца месяца будет открыт для всех желающих.

Напомним, новую бетонную площадку возвели вместо ветхой и старой деревянной конструкции. Кроме того, парк разместили дальше от жилых домов для избавления от шума. Подобная территория – пятая по счету в Краснодаре.