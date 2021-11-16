Полиция Краснодара прокомментировала ситуацию с «летающей» иномаркой

Скриншот с видео

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором видно, как иномарка на скорости перелетает через трамвайные пути и резко приземляется, уткнувшись в дорогу бампером. «Летающую» машину заметили на пересечении улиц Калинина и Котовского в Краснодаре. Свидетелей шокировала ситуация. Позже в полиции города отметили, что водитель оформил случившееся как ДТП.

- Водитель обратился к сотрудникам ДПС. В результате случившегося пострадала служебная машина водителя, она оформлена на организацию, где он трудоустроен. Авто получило механические повреждения, - прокомментировал ситуацию руководитель пресс-службы УВД по городу Краснодару Артём Коноваленко.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.