Сирены включили в Новороссийске из-за норд-оста

Спасатели предупредили о шторме
Утром 16 ноября в Новороссийске сработали сирены. Жителей предупредили об ураганном ветре. Его порывы могут достигать 38 метров в секунду.
- Сигнал информирует о неблагоприятной погоде. Следите за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио. Соблюдайте правила безопасности при сильном ветре, - отметили в мэрии города-героя.
При этом синоптики отмечают, что высота волн может достигнуть четырех метров. Возле воды находится запрещено.
Ранее на Кубани распространяли экстренное предупреждение по ураганному ветру.