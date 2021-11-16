Сирены включили в Новороссийске из-за норд-оста

Спасатели предупредили о шторме

Утром 16 ноября в Новороссийске сработали сирены. Жителей предупредили об ураганном ветре. Его порывы могут достигать 38 метров в секунду.

- Сигнал информирует о неблагоприятной погоде. Следите за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио. Соблюдайте правила безопасности при сильном ветре, - отметили в мэрии города-героя.

При этом синоптики отмечают, что высота волн может достигнуть четырех метров. Возле воды находится запрещено.

Ранее на Кубани распространяли экстренное предупреждение по ураганному ветру.