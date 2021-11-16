Пожар в мебельном магазине станицы Холмской Кубани потушен Фото: кадр из видео

Пожар в мебельном магазине, который накануне произошел в станице Холмской Кубани, потушен. Ранее возгорание охватило территорию площадью 150 квадратных метров, сообщают в пресс-службе МЧС региона.

О пожаре в мебельном магазине стало известно в 13:59. На место прибыли спецотряды, которые тушили огонь в течение нескольких часов. В 14:50 возгорание удалось полностью локализовать.

Всего в тушении были задействованы 8 человек и 3 единицы техники.