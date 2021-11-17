Скоростную трассу Джубга - Сочи построят по прибрежному маршруту

Скоростная трасса появится вдоль побережья Краснодарского края

Новая скоростная трасса Джубга - Сочи пройдет по прибрежному маршруту. Сейчас дорабатываются многие моменты, в том числе геологические работы. По словам руководителя «Автодора», к проекту подходят взвешенно, потому что трасса обойдется больше чем триллион рублей.

- Есть поручение проработать все варианты. То, что маршрут прибрежный, это точно, - цитирует председателя правления ГК «Автодор» Вячеслава Петушенко ТАСС.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что скоростная трасса соединит Питер и Черное море к 2024 году. Дорога протянется от Северной столицы к курортам Кубани и Крыма. Осталось построить несколько обходов и путь протянется без светофоров.