Новые дороги построят в микрорайоне Гидростроителей Краснодара

В настоящее время решается, где протянутся дороги

В микрорайоне Гидростроителей новостройки обеспечат альтернативными проездами для спецтехники. Также до конца года подготовят проекты дополнительных выездов из микрорайона. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

- Темпы жилой застройки Гидростроя серьезно опережают развитие в том числе и дорожной инфраструктуры. Серьезно стоит вопрос с транспортными заторами — выезда из микрорайона всего два, а их должно быть как минимум пять. В следующем году мы должны иметь четкий план решения дорожного вопроса с конкретными сроками реализации, — сказал исполняющий обязанности мэра Андрей Алексеенко.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что для каждого микрорайона Краснодара разработают свой план развития. Специалисты будут индивидуально рассчитывать необходимое количество аптек, школ, больниц и магазинов.