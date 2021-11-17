Роман Лузинов - новый заместитель главы Краснодара Фото: пресс-служба городской администрации.

Роман Лузинов назначен заместителем главы Краснодара. Прежде новый вице-мэр занимал должность депутата городской думы, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Накануне на 23-м заседании депутаты поддержали кандидатуру Романа Лузинова. До этого он работал председателем комитета по собственности, приватизации, землеустройству Гордумы, был председателем комитета Совета молодых депутатов Кубани по вопросам имущественных и земельных отношений.

С 2017 по 2019 год занимал должность заместителя генерального директора «Парки, инвестиции, туризм», а с 2019 по 2020 год руководил Дворцом спорта «Олимп».

Напомним, Андрей Алексеенко накануне избран мэром Краснодара. Бывший вице-губернатор несколько недель занимал должность и.о. главы города.