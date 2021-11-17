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Общество17 ноября 2021 11:20

Андрей Алексеенко официально вступил в должность мэра Краснодара

Накануне исполняющий обязанности избран депутатами городской думы на должность главы краевого центра
Светлана ОВДЕЙ

Андрей Алексеенко официально вступил в должность мэра Краснодара. Накануне исполняющий обязанности избран депутатами городской думы на должность главы краевого центра.

На торжественной церемонии председатель гордумы Вера Галушко вручила нагрудный знак – медальон с символикой города, который переходит от главы к главе.

Бывший вице-губернатор Андрей Алексеенко в течение нескольких недель исполнял обязанности главы Краснодара после перехода Евгения Наумова в администрацию края. На 23-м заседании, 17 ноября, он избран мэром краевой столицы.