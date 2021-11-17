Новый мэр Краснодара намерен убрать из города транзитный транспорт

Андрей Алексеенко планирует убрать из Краснодара транзитный транспорт. Накануне и.о. главы вступил в должность мэра краевого центра.

Так, город планируется избавить от проезда транзитных авто. Губернатором региона Вениамином Кондратьевым обговорены с Росавтодором проектирование и строительство дополнительно части обхода города между трассами на Новороссийск и Славянск-на-Кубани.

- При реконструкции в 2022 году участка федеральной трассы «Дон» планируется создание новых развязок, что поможет полностью разгрузить улицы Краснодара от потока транзитного транспорта. А строительство южного скоростного периметра, новых въездов в город, ряда развязок и дорог существенно улучшит транспортную ситуацию в краевом центре, - отметил Андрей Алексеенко.

Напомним, избрание главы Краснодара прошло накануне на 23-м заседании городской думы. Мэром города назначен бывший вице-губернатор, и.о. главы краевого центра Андрей Алексеенко.