Андрей Алексеенко пообещал построить недостающие социальные объекты в Краснодаре

Андрей Алексеенко

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко заявил о необходимости построить в городе новые детсады, школы и поликлиники. Об этом он сообщил во время своей инаугурации.

- Будем строить недостающие социальные объекты, чтобы везде были в шаговой доступности школа, детский сад, поликлиника, а также парковые и прогулочные зоны, велосипедные дорожки, - заявил Андрей Алексеенко.

Он также отметил, что провести комплексные работы необходимо сразу во всех районах города.

- Начиная от въездов и обеспеченности маршрутами транспорта – до благоустройства. От школ и детских садов – до учреждений дополнительного образования детей. И не просто на бумаге, а с конкретными решениями и четкими сроками по каждой проблеме и каждому объекту, - добавил новый мэр Краснодара.

Напомним, на пост главы города Алексеенко был назначен 17 ноября.