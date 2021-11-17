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Общество17 ноября 2021 13:58

Новый мэр Краснодара объявил о разработке стандарта озеленения города

Его подготовят совместно с учеными, уделив внимание быстрорастущим деревьям
Светлана ОВДЕЙ
Масштабное озеленение планируется в Краснодаре Фото: krd.ru

Масштабное озеленение планируется в Краснодаре Фото: krd.ru

Андрей Алексеенко объявил о новом стандарте озеленения Краснодара. Его разработают совместно с учеными, делая упор на высадку быстрорастущих деревьев.

Так, в краевом центре планируется высадка лиственных и хвойных пород, а также крупных представителей, растущих в течение не 10, а то и двух-трех лет.

- Необходимо высаживать деревья, дающие максимальный эффект по выработке кислорода и очистке воздуха от пыли, созданию тени и просто украшению улиц. Надо использовать лучший опыт, например, парков стадиона «Краснодар», «Родных просторов», - подчеркнул Андрей Алексеенко.

Напомним, накануне на 23-м заседании городской думы был избран мэр Краснодара. Им стал бывший вице-губернатор, и.о. главы города Андрей Алексеенко.