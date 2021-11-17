В Адыгее сгорел торговый центр

Спасатели несколько часов сражались с огнем. Фото: 01_mchs_ra

В Адыгее удалось потушить крупный пожар. Выгорел полностью торговый центр, расположенный в поселке Яблоновском. Как сообщили очевидцы, сначала загорелось одно из помещений в торговом комплексе. Однако огонь быстро охватило все здание целиком, а после перекинулся и на соседние здания: станцию техобслуживания и магазины. Огнеборцам потребовались несколько часов на ликвидацию пожара.

- В 18 часов 52 минуты полная ликвидация пожара на площади 1100 кв.метров. Погибших и травмированных нет, - отчитались в ГУ МЧС по республике Адыгее.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и представители республиканской прокуратуры. Предстоит выяснить ущерб и что привело к столь масштабному возгоранию.