Глава Новороссийска Игорь Дяченко заявил об исцелении от коронавируса

Мэр Новороссийска в первый рабочий день провел ряд встреч. Фото: dyachenko_nvrsk

Глава Новороссийска в соцсетях поделился с горожанами новостью о том, что выздоровел и снова приступил к исполнению должностных обязанностей. Информация о том, что мэр города-героя слег с подозрением на коронавирус, появилась 9 ноября. Уход на больничный совпал с визитом в Новороссийск губернатора региона Вениамина Кондратьева, что породило массу слухов о шатком положении Игоря Дяченко. Глава Новороссийска поблагодарил всех, кто переживал и поддерживал его в период болезни.

- Ни для кого не секрет, что я сегодня вышел на работу после того, как переболел ковид. Благодаря вакцинации, заболевание перенёс достаточно легко и быстро восстановился, - написал Игорь Дяченко в своем аккаунте.

Также Дяченко привел статистику вакцинации населения в Новороссийске. Ежедневно прививки от COVID-19 делают не менее 900 человек.