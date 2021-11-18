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Общество18 ноября 2021 7:08

На Кубани построят два мусоросжигательных завода

В настоящее время в крае их 11
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Полигоны построят на Кубани

Полигоны построят на Кубани

В Краснодарском крае планируют построить еще два мусоросжигательных завода. Сейчас их 11, и они не справляются с нагрузкой.

- Один завод построят в Сочи, второй — в северной части региона, - сообщает РБК со ссылкой на главу «Ростеха» Сергея Чемезова.

Новые объекты помогут прийти к нулевому захоронению отходов при отсутствии мусорных полигонов.

Сейчас основная часть мусора из Сочи вывозится на Белореченский полигон, мощности которого давно утрачены.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Горячем Ключе нашли альтернативную площадку для мусорного полигона Белореченской зоны. К проектированию объекта приступят 1 февраля следующего года. В ближайшее время также переведут категорию земель в промышленные.