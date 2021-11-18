Штрафы за нарушение масочного режима выписаны 8 жителям Новороссийска

В Новороссийске выписаны первые штрафы за нарушение масочного режима Фото из архива КП

В регионе продолжают работать группы по мониторингу соблюдения масочного режима. Так, 8 жителям Новороссийска уже выписаны штрафы, сообщил мэр Игорь Дяченко в своем Instagram-аккаунте.

Размер штрафа варьируется от 1 до 30 тысяч рублей. Всего за период усиления контроля в городе-герое составлено 639 административных протоколов, в том числе 31 за последние сутки. 608 актов направлены для рассмотрения в суд.

Напомним, в регионе до 21 ноября действует предписание предъявлять QR-коды в досуговых местах. Режим повышенной готовности на Кубани продлен до 1 декабря.