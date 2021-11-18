Водопровод по улице Рабочей ремонтируют в Краснодаре Фото: пресс-служба городской администрации

Водопровод по улице Рабочей ремонтирую в Краснодаре. Работы по замене труб проводят на участке от улицы Трамвайной до улицы Сормовской, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, на водопроводе заменяют стальные трубы на полиэтиленовые. Подчеркивается, что новые конструкции прослужат не менее 50 лет. В это время отключение воды жителям не планируется.

- Проект реализуется в рамках инвестиционной программы компании. Работы займут около двух месяцев с момента получения разрешения на строительство, - сообщает «Росводоканал Краснодар».

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в Краснодаре до 19 декабря перекроют участок на улице Северной. Здесь проведут работы по подключению зданий к сетям водоснабжения.