Серафим Тимченко назначен министром спорта Кубани

Серафим Тимченко Фото из архива КП

Серафим Тимченко назначен министром спорта Краснодарского края. Накануне чемпион мира по рукопашному бою сложил с себя полномочия депутата городской думы Краснодара.

Серафим Тимченко занимал должность председателя комитета по вопросам молодежной политики, спорта, туризма и побратимских связей. Кроме того, в 19 лет он стал чемпионом мира по рукопашному бою, а также является генеральным директором ООО «Объединение Краснодарский чай».

После завершения спортивной карьеры работал на птицеводческом предприятии, позже ушел в бизнес - занимался производством сухих завтраков и снеков, затем - чаем. Последние годы Серафим Тимченко продвигал бренд Краснодарского чая.

Напомним, летом текущего года министерство спорта Кубани покинул Алексей Чернов. Он занимал должность чуть больше года.