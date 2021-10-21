Министром спорта Кубани может стать чемпион мира по рукопашному бою

Серафим Тимченко может стать министром спорта Краснодарского края. Фото: архив КП

Предприниматель и экс-депутат городской Думы Серафим Тимченко может возглавить Министерство спорта Краснодарского края. Об этом «КП»-Кубань» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В Гордуме он был председателем комитета по вопросам молодежной политики, спорта, туризма и побратимских связей. Также Тимченко является чемпионом мира по рукопашному бою и генеральным директором ООО «Объединение Краснодарский чай».

- Назначение Тимченко смотрится вполне органичным. Он знает проблемы, с которыми сталкиваются спортсмены, регулярно с ними общается. Для него вопросы спорта не новы, - отметил источник.

В спорт Серафим Тимченко пришел еще совсем юным, и в 19 лет уже стал чемпионом мира по рукопашному бою.

- Спорт учит самодисциплине, ответственности, помогает бороться с трудностями и сохранять самообладание в стрессовых ситуациях, - говорил в интервью «КП»-Кубань» Серафим Тимченко.

После того как он завершил спортивную карьеру, работал на птицеводческом предприятии, потом ушел в свой бизнес - занимался производством сухих завтраков и снеков, далее ушел в чайный бизнес. И последние годы Тимченко широко продвигал брэнд Краснодарского чая. Он коллекционирует подстаканники из разных стран и времен.

В одном из интервью «КП» Серафим Тимченко признался, что предпочитает в своей компании авторитарный стиль управления.

- Я считаю, что не дошел до уровня мудрости, сознания, чтобы проповедовать демократический стиль. Но я к этому стремлюсь. А пока сотрудникам приходится непросто. Как говорят десантники, вижу цель - препятствия не вижу. Мы должны идти вперед, требовать от себя большего, настраиваться на победу, - говорит Тимченко.

Вполне возможно, что эти качества помогут бизнесмену и на новой работе - в должности министра спорта.

Обсуждение кандидатуры Серафима Тимченко происходит на фоне скандала в министерстве спорта Краснодарского края. В ведомстве прошла проверка на коррупционную составляющую. 21 госслужащего привлекли к ответственности за сокрытие доходов, некоторых даже уволили. Выяснилось, что четыре заместителя министра, а также несколько руководителей подведомственных учреждений не сообщили о доходе в общей сумме более чем на 1,5 млн рублей. Еще чиновники скрыли сведения о недвижимости и счетах.

В августе пост министра спорта Краснодарского края покинул Алексей Чернов. Он проработал в должности чуть больше года.

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