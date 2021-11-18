Вакцинация в офисах компании организована во всех 44 муниципальных образованиях края Фото: пресс-служба Газпром МРГ Краснодар

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в компании «Газпром межрегионгаз Краснодар» достиг 99%. Этот показатель включает в себя количество вакцинированных работников и тех, кто имеет высокий уровень антител после перенесенного заболевания.

Массовая вакцинация сотрудников компании началась еще в мае, и за этот период было вакцинировано более 1300 человек.

Для удобства работников руководством ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» была организована вакцинация в офисах компании во всех 44 муниципальных образованиях края.

- Для устранения возможных рисков заражения сотрудников в лечебных учреждениях была организована вакцинация на рабочих местах. Кроме того, каждый сотрудник имел возможность взять дополнительные дни отдыха в случае появления осложнений после прививки, – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» Алексей Руднев.

Высокий уровень коллективного иммунитета дает возможность ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» обеспечивать жителям Краснодарского края бесперебойные поставки газа в полном объеме и способствует уменьшению рисков распространения коронавирусной инфекции при взаимодействии с абонентами.