Инспектора охотнадзора министерства природных ресурсов Кубани убили в марте 2021 года Фото: Национальная лига охоты и рыбалки

Обвиняемый в убийстве инспектора охотнадзора министерства природных ресурсов Кубани предстанет перед судом. Фигурант уголовного дела полностью признал вину, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как установило следствие, в марте текущего года сотрудник ведомства выехал в лес поселка Подлесного Гулькевичского района с рабочим осмотром. Вечером он столкнулся с нелегально охотившимся мужчиной. На просьбу положить ружье тот начал уходить, в это время инспектор снимал на видео происходящее. Тогда мужчина два раза выстрелил из ружья в сотрудника, от ранений он скончался на месте.

Обвиняемый забрал ружье и патроны, выбросил телефон в болото и покинул место преступления. Позже преступника задержали.

- Обвиняемый полностью признал вину, на момент следствия он заключен под стражу. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы для рассмотрения в суд, - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.