Почему застрелили главного охотинспектора Кубани Виктора Золотарева

Виктор Золотарев. Фото: Национальная лига охоты и рыбалки

43-летнего охотинспектора Виктора Золотарева застрелили в лесу. Следователи сейчас ищут его убийцу.

- Тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружено в леску Гулькевичского района. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»), - сообщила сайту «КП»-Кубань» официальный представитель СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

Силовики говорят, что государственный инспектор охотнадзора министерства природных ресурсов Кубани выехал в угодья, откуда позвонил коллегам и сообщил, где именно находится. Больше на связь не выходил. Коллеги кинулись его искать, и нашли убитым в лесу на окраине поселка Подлесного.

- В ходе осмотра места происшествия у погибшего зафиксированы огнестрельные дробовые ранения грудной клетки, - пояснила Трифанова. А тем временем появилось фото с места убийства.

Сообщение о смерти Золотарева появилось и на сайте минприроды Кубани: «С прискорбием сообщаем, что 2 марта при исполнении служебных обязанностей был застрелен главный государственный инспектор территориального сектора по Гулькевичскому району отдела охотнадзора управления по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания министерства природных ресурсов Краснодарского края Золотарев Виктор Васильевич. Инспектор Золотарёв проработал в ведомстве более 8 лет. Коллектив министерства приносит глубокие соболезнования семье и близким Виктора Васильевича. Без отца остались трое малолетних детей».

Место, где нашли тело инспектора

А тем временем обсуждаются несколько версий убийства Золотарева. Одна из них такая – инспектор мог кому-то перейти дорогу. Мол, он решал вопросы, которые касались выдачи разрешений на охоту, контролировал браконьеров. Другая - инспектора могли застрелить случайно, и кто-то из своих же. Возможно, он вместе с кем-то пошел на охоту, и его перепутали со зверем и случайно застрелили. И боясь уголовного преследование, виновник сбежал.

В любом случае, выводы будут делать следователи, они сейчас рассматривают все версии убийства.