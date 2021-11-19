Жители Знаменского района из-за аварии остались без света

Энергоснабжение восстанавливают

Аварийное отключение энергии в поселке Знаменском Краснодара произошло 19 ноября в 00:15 из-за повреждения на линии. Об этом сообщили в ЕДДС города.

- В результате аварии перестали работать пять трансформаторных подстанций. Без света осталось 430 частных домов, это почти 3 тысячи человек, - отметили энергетики.

О времени восстановления в ЕДДС не уточнили. Специалисты отметили, что нагрузку на сети будут подавать поэтапно.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что накануне днем без света в Краснодаре оставались 1,9 тысячи жителей, в том числе 630 детей. Отключение произошло в Прикубанском округе из-за аварии на линиях электропередачи.