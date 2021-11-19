На Кубани 19 ноября прогнозируют дождь с мокрым снегом

В Краснодаре и крае будет сыро

В Краснодаре и крае в выходные ожидается небольшое потепление. Но при этом в регионе пройдет дождь с мокрым снегом.

- Ночью преимущественно без осадков. В течение 19 ноября в предгорных, горных районах ожидается дождь местами с мокрым снегом. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный с переходом на юго-западный 4-9 м/с, в горах местами порывы 12-14 м/с. Воздух прогреется до 10-15 градусов, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

20 и 21 ноября на Кубани потеплеет до 17 градусов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что погода резко испортится в Краснодарском крае 20 ноября. На Кубань надвигаются холодные воздушные массы, которые принесут с собой дожди.