В мэрии Краснодара объяснили постоянные отключения электроэнергии в ДНТ «Знаменский»

Восстановительные работы продолжаются

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, на территории дачного товарищества «Знаменский» в 00:00 18 ноября произошла авария на электросетях, в 03:00 её устранили. Затем с 06:30 до 21:10 этого же дня производились плановые работы. Без электроэнергии оставались 430 частных домов, около 3000 жителей. В 21:30 все дома были запитаны.

Однако в ночь на 19 ноября в 00:15 снова произошло аварийное отключение электроэнергии.

- В 3:00 19 ноября свет вернулся в 280 домов, ещё 150 домов запитают веерным способом в течение сегодняшнего дня, - добавили в мэрии.

Возмущенные жители выходили на улицу, говоря, что мерзнут, а во многих семьях есть дети. Электрики обещали восстановить полностью электроснабжение в течение нескольких часов. Ранее "Комсомолка" сообщала, что нагрузку на сети будут подавать поэтапно.