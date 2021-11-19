Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 ноября 2021 7:16

В мэрии Краснодара объяснили постоянные отключения электроэнергии в ДНТ «Знаменский»

Возмущенные жители даже ночью выходили на улицу
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Восстановительные работы продолжаются

Восстановительные работы продолжаются

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, на территории дачного товарищества «Знаменский» в 00:00 18 ноября произошла авария на электросетях, в 03:00 её устранили. Затем с 06:30 до 21:10 этого же дня производились плановые работы. Без электроэнергии оставались 430 частных домов, около 3000 жителей. В 21:30 все дома были запитаны.

Однако в ночь на 19 ноября в 00:15 снова произошло аварийное отключение электроэнергии.

- В 3:00 19 ноября свет вернулся в 280 домов, ещё 150 домов запитают веерным способом в течение сегодняшнего дня, - добавили в мэрии.

Возмущенные жители выходили на улицу, говоря, что мерзнут, а во многих семьях есть дети. Электрики обещали восстановить полностью электроснабжение в течение нескольких часов. Ранее "Комсомолка" сообщала, что нагрузку на сети будут подавать поэтапно.