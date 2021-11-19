Требования QR-кодов в ТЦ и общепите продлили до 18 января

Вход в заведение - только по сертификату

Ситуация в Краснодарском крае с коронавирусом ухудшается. В настоящее время в 10 раз больше заболевших, чем в локдаун в прошлом году. В связи с этим оперштаб принял решения продлить ограничения. Требования QR-кодов в ТЦ и общепите будут действовать вплоть до 18 января. Если их нужно было предъявлять только на курортах, то с 22 ноября QR-код нужен посетителям всех ТЦ региона.

- С учётом ухудшения эпидситуации приняли решение до 18 января ввести ограничение на посещение всех торгово-развлекательных комплексов и мест общественного питания. С 22 ноября можно проходить только при предъявлении QR-кода о вакцинации, перенесённом заболевании или справке о медотводе, - написал в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По данным на 19 ноября, в крае в госпитали с коронавирусом попали 903 человека, среди них 81 - дети.