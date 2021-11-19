Еще два кандидата претендуют на должность главы Новороссийска

На должность главы Новороссийска претендуют уже 3 кандидата Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще два кандидата подали документы на конкурс по выбору главы Новороссийска. Всего на должность мэра претендуют три человека, сообщает пресс-служба администрации города-героя.

Так, кандидатуру на пост главы Новороссийска выдвинул гендиректор предприятия по коммунальным услугам Владимир Шило. Вторым подавшим заявку стал пенсионер Олег Нечаев.

- Прием документов завершается уже на следующей неделе, 26 ноября в 17:00. Конкурс по отбору кандидатур назначен на 21 декабря, - сообщают в пресс-службе администрации города-героя.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что первым на конкурс по отбору кандидатур подал документы военный пенсионер. Алексей Самохвалов уже не в первый раз претендует на должность мэра Новороссийска.