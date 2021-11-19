Представлять QR-коды обязуют служащих органов власти и местного самоуправления Кубани

Предоставлять QR-коды в регионе теперь необходимо до 18 января

Госслужащие Краснодарского края теперь смогу пройти в органы власти и местного самоуправления при представлении QR-кода. Такое постановление озвучил губернатор края на заседании оперативного штаба.

- Считаю, что в первую очередь нужно начинать с себя, поэтому вход в здание органов власти и местного самоуправления для невакцинированных служащих будет ограничен. Исключение — наличие QR-кода о перенесённом заболевании или справка о медотводе, - подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Всего вакцинация среди государственных служащих в регионе составляет 74%.

Напомним, на Кубани продлили необходимость представлять QR-коды при посещении досуговых мест до 18 января. В том числе увеличен список мест, на которые распространяется ограничение.